Reggio Calabria, il 12 maggio la presentazione di “Steppa bianca – memoria di Albino cavallo da guerra”

Il sodalizio culturale reggino, ospiterà, nel corso della conversazione, il docente lucchese Roberto Pizzi. Il prossimo 12 maggio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la presentazione del saggio storico del giornalista indipendente senese Michele Taddei, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, “Steppa bianca – memoria di Albino cavallo da guerra”.

L’8^ Armata Italiana in Russia, nota con l’acronimo di ARMIR, fu l’unità del Regio Esercito italiano impegnata durante la Seconda Guerra Mondiale sul fronte sovietico del fiume Don dal luglio 1942 al febbraio 1943. Subentrò al più modesto Corpo di Spedizione Italiano in Russia, con l’acronimo di CSIR, entrato in azione per la prima volta sul fronte orientale nell’agosto del 1941. Agli ordini del Generale Giovanni Messe, il Corpo di Spedizione Italiano venne istituito nell’estate del 1941 e successivamente venne inviato in Russia per partecipare all’offensiva tedesca (Operazione Barbarossa) scattata il 22 giugno dello stesso anno. Male equipaggiata sotto tutti gli aspetti, dalle armi alle divise, dalle scarpe al rancio, l’ARMIR fu travolta dall’offensiva sovietica del dicembre 1942, perdendo nella ritirata metà degli effettivi.

Su 230.000 uomini, di cui 7.000 ufficiali, le perdite furono di 84.300 unità tra caduti e dispersi; 30.000 furono i casi di congelamento. Con la distruzione dell’ARMIR e il rimpatrio in Italia nella primavera 1943 dei pochi superstiti, ebbe fine la partecipazione italiana alla campagna sul fronte orientale. Alcuni reparti, tra volontari e non, rimasero sul fronte russo operando sotto il comando tedesco.Questo è un libro che parla di guerra che narra le vicende che si svolsero nelle steppe della Russia durante le operazioni belliche del 1943 nelle steppe della Russia, nel 1943 che sancirono la perdita di circa 85mila soldati italiani, privi di equipaggiamento invernale, che morirono per il freddo, la fame, le ferite, o furono rinchiusi nei gulag sovietici. Il libro di Michele Taddei Steppa bianca. Memorie di Albino cavallo da guerra (Edizioni Cantagalli) è un libro che racconta la guerra, ma per parlare di pace.

Vi si narrano le vicende del Reggimento Savoia Cavalleria in Russia (1941-42) durante la Seconda guerra mondiale. Il cavallo Albino (che contrariamente al nome era di mantello scuro) fu ferito in battaglia, sopravvisse alla ritirata, se ne persero le tracce, finché, a guerra terminata, venne ritrovato e riconsegnato al suo Reggimento. L’eroico quadrupede, che aveva galoppato nell’ultima drammatica carica di Isbuscenskij, è oggi (imbalsamato) al museo del Savoia Cavalleria di Grosseto. Nel libro è proprio lui la voce narrante. È dunque un cavallo che sussurra agli uomini.

“Mio caro Mariolino, stamattina è venuto il veterinario a farmi visita, sono mesi che si prende cura di me. Anche se presta servizio alla vicina caserma di artiglieria di montagna ed è abituato a trattare con muli e asini, come te, si è ugualmente preso a cuore il mio male e passa spesso a trovarmi. Dicono sia un attacco reumatico che mi ha colpito qualche giorno fa. Ma lui e io sappiamo bene che per quello che ho non c’è cura né rimedio; tutta la vita ho camminato lungo una strada che sembrava infinita ma ora comincio a scorgere il profilo della mia fine. Come quando raggiungi il limite della terra che sprofonda nel mare e gli zoccoli affondano nell’acqua scura e nessun passo indietro è ormai possibile. Nonostante questo, con quella sua penna d’alpino mi ronza intorno, mi accarezza, mi sussurra parole all’orecchio, mi infila uno zuccherino in bocca che fatico a ingoiare; a volte mi tratta come un puledro appena nato dandomi un qualche lieve conforto; sento però che il mio corpo, che pure mi ha servito bene in tutti questi anni, comincia a cedere; le zampe non mi reggono come un tempo, i suoni intorno a me si fanno sempre più ovattati e anche le immagini che mi arrivano dall’occhio sano perdono forma e nitidezza.

Come ti sarai accorto il mio respiro si fa sempre più affannoso, specie di notte quando, invano, provo a prendere sonno. Colpa della febbre e dei reumatismi che da tempo mi trascino, non riesco più a immergermi in quello stato misterioso in cui un tempo trovavo requie. In quell’aldilà fatto di sogni, visioni e ricordi, dove ogni forma muta aspetto; i colori, i suoni, persino la sostanza delle cose si confonde. I morti che ho incontrato in vita mi vengono incontro, mi chiamano, mi invitano a restare. Non mi danno tregua. Mi impediscono di riposare. E pensare che un tempo mi bastava fare capolino nel regno delle ombre per pochi attimi e ritornavo in me più forte e rinfrancato di prima, mi fossi trovato nella scuderia della caserma o in uno dei tanti kolchoz che ho abitato, sulla nuda terra o in mezzo alla foresta. Mi era consolatorio sentire il ritmo del respiro che cambiava, chiudere gli occhi e addormentarmi, scacciando via l’inferno che mi circondava. Ora, invece, l’inferno è andato ad abitare in quell’aldilà e io ho preso ad ammalarmi di insonnia.

Ogni notte temo ad addormentarmi e rimango così, in uno strano stato di dormiveglia dove la mente vagola, costruisce immagini che mi spaventano non perché mi faccia paura vederle, le ho già vissute, ma perché sento di non avere più le forze sufficienti per superarle di nuovo: un ponte da attraversare, una cavalcata in mezzo ai girasoli, il turbinio di polvere che si alza mentre stiamo marciando, il trotto, il galoppo e quell’urlo disperato del capitano che ordina la carica, gli spari contro, la sciabola davanti agli occhi che rotea e il sangue del nemico che, schizzando ovunque, colora di rosso la bianca neve. Quello che sono stato non potrò più esserlo ma certe immagini continuano ad apparirmi davanti e mi impediscono di trovare pace. Il cuore si agita, non cede all’incoscienza e così ogni notte rimango a guardare te che, invece, riposi calmo e placido come lo scorrere del Don“. [da Steppa bianca. Memorie di Albino cavallo da guerra di Michele Taddei, Edizioni Cantagalli, 2021]. Queste alcune delle cifre che sono state analizzate dal prof. Roberto Pizzi, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria.