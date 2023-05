Reggio Calabria, successo per lo spettacolo solidale: “A nonna spetta a cicogna”

StrettoWeb

È stato un grande successo la seconda iniziativa culturale e solidale in memoria di Mimma Quartuccio che ha visto, durante le due serate di spettacolo del 18 e 19 febbraio 2023, una grande presenza di pubblico, registrando circa 400 presenze. Applausi, risate e tanta emozione hanno caratterizzato queste due serate di coinvolgente spettacolo con la messa in scena, da parte dei bravissimi ed emozionatissimi artisti della “Compagnia teatrale Mimma Quartuccio”, della commedia in vernacolo “A nonna spetta a cicogna”.

L’obiettivo, che si prefiggeva la famiglia Aloisio, che ha organizzato l’evento e tutti gli intervenuti, era quello di trasformare il ricavato in gesti concreti a favore di due realtà molto importanti che operano nel territorio reggino:

Hospice Fondazione Via delle Stelle – U.O. Cure Palliative, che garantisce ai malati dignità e la miglior assistenza fino all’ultimo istante ed alla loro famiglia tutto il supporto indispensabile. Giorno 18/04/2023 la famiglia di Mimma è riuscita a donare 10 materassi antidecubito, consegnandoli ufficialmente al Presidente dell’Hospice Fondazione Via delle Stelle – U.O. Cure Palliative, Dr Nociti. Questo importante donazione è stata possibile anche grazie alla TecnoSan s.r.l., azienda specializzata nella vendita e assistenza di apparecchiature elettromedicali, impianti tecnologici, ossigenoterapia, ventiloterapia domiciliare, che ha contribuito all’acquisto dei materassi con modalità tali da concretizzare la donazione nel più breve tempo possibile.

Congregazione delle Figlie di Maria Santissima Corredentrice a Reggio Calabria, che, tra le altre cose, gestisce due case famiglia (Villa Betania a Condera, Casa Nazareth in via Filippini) dove crescono tanti ragazzi con famiglie disagiate per prepararli alla vita, curando ogni piccolo aspetto, dalla formazione scolastica a tutte le attività integrative sociali e sportive. È stata destinata un’offerta e, nell’esprimere “i più vivi ringraziamenti per la nobile iniziativa intrapresa, nello spirito della Solidarietà e della Fratellanza”, Suor Francesca Polimeni sottolinea che “la generosa offerta sarà destinata all’appagamento delle svariate esigenze personali dei nostri ragazzi…“.