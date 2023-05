Reggio Calabria, le società sportive chiedono incontro urgente al Comune: “noi vogliamo solo fare sport”

StrettoWeb

Le società sportive reggine si uniscono sul tema degli impianti sportivi. SD B.S.JOlly, ASD Aleandre ,ASD, Stingers, Nonni sprint, ASD Restart, Ginnastica Gebbione, Pallavolo New team, Scuola basket Viola, ASD Project, ASD Miniwolf ASD.Pantera Rosa, Basket Nuova Jolly,ASD Reghion basket, ASD Magic,Pallacanestro Viola, ASD Soccorso hanno aderito alla proposta della Dirigente Romana Pirillo (Nuova Jolly) che ha promosso la richieste di un incontro al Comune e alla Città Metropolitana.

La stessa Romana Pirillo spiega che “abbiamo chiesto, insieme a molte associazioni del territorio, ed ottenuto, un incontro con il Sindaco f.f. dott. Brunetti, il delegato allo sport sig. Latella e il sig. Nigero del Settore sport dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria portando loro a conoscenza delle molteplici difficoltà che le società sportive sono costrette ad affrontare con enormi sacrifici che pesano anche sulle famiglie degli atleti piccoli o grandi che siano”.

La dirigente spiega quali sono i punti della richiesta:

Che vengano pubblicati i bandi per concessione impianti sportivi e palestre entro il mese di giugno con concessione alle società entro fine agosto, come in tutte le altre città italiane.

La riduzione delle tariffe di pagamento imposte per impianti e palestre scolastiche, le più esose rispetto a quelle di tutti gli impianti italiani di gran lunga migliori di quelli reggini.

Diversificazione delle tariffe di pagamento tra settore giovanile, Amatoriale e Senior agonistico, come applicato in tutta Italia.

Che venga pubblicato i bandi per le ore destinate all’amministrazione comunale degli impianti sportivi dati in concessione a privati, ultimo bando pubblicato risale all’anno 2018,

Che venga richiesta ai Dirigenti Scolastici una maggiore comprensione per le difficoltà delle associazioni che “tolgono i ragazzi dalla strada” , visto che molti Dirigenti scolastici negano la disponibilità della palestra scolastica dimenticando che non ne sono proprietari.

Bandi anche per i campi all’aperto annessi alle scuole per il periodo estivo, visto che i ragazzi non hanno possibilità di GIOCARE se non pagando cifre esose richieste dai concessionari

Che vengano rese disponibili nel periodo estivo, gratuitamente, delle ore presso impianti sportivi per consentire agli Atleti “professionisti” di rientro a casa con ripartenza nel mese di agosto, di allenarsi non dovendo sostenere cifre esose richieste dai concessionari privati degli impianti.

Di sapere dove sono finiti i defibrillatori che sono stati fatti installare presso impianti sportivi e palestre scolastiche dall’assessore Veneziano anni addietro.

Che gli impianti sportivi non vengano destinati “all’emergenza dei migranti”, visto la mancanza di strutture, sarebbe opportuno trovare altra collocazione.

Quando finiranno i lavori per l’impianto sportivo di Ravagnese e di completamento anche delle palestre scolastiche?

Creazione di playground , esistenti in tutta Italia tranne che a Reggio Calabria.

“Ci hanno detto che a breve avremo un altro incontro e ci diranno cosa potranno fare e cosa non potranno fare…”, conclude Pirillo che precisa come “intanto lo scorso 11 maggio abbiamo fatto richiesta di appuntamento anche alla città metropolitana per le palestre annesse agli istituti scolastici giorno ma dopo oltre due settimane, ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta”.