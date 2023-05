“Non mu putivi diri prima?!”: Sandrino scopre come saltare la fila da Cesare | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In after dopo la discoteca e dopo essersi intrattenuto con una ragazza, a Sandrino è venuta voglia di gelato e ha scelto Cesare, punto di riferimento della gelateria reggina, per soddisfare la sua voglia di dolcezza. “Sugnu ccà ri sei, nescìa ra discoteca, minai e vinni direttamenti ccà“, ha esclamato, agitato, il noto personaggio reggino a causa della lunga attesa.

Uscendo dal chioschetto verde, Benvenuto Marra, compagno di mille (dis)avventure, ha spiegato a Sandrino come ‘saltare la fila‘. Nessun trucchetto, basta scaricare l’app “Cesare1918” si può ordinare il gelato in anticipo, saltare la fila eventualmente presente sul posto e ritirarlo direttamente, oppure farselo spedire a casa. “E non mu putivi diri prima?!“.

Sandrino scopre come saltare la fila da cesare!