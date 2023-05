Reggio Calabria: sabato il Circolo Calarco presenta “Il dio dello Stretto”

StrettoWeb

Sabato 13 maggio 2023 ore 19.00, presso la sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop. V. Veneto presenta “Il dio dello Stretto”. l’ultimo libro di Vins Gallico pubblicato oggi 12 maggio da Fandango editore (2023). “Il dio dello Stretto” è un romanzo noir che, con una narrazione dal ritmo serrato, racconta l’indagine condotta da un giovane P.M., Mimmo Castelli, sull’incidente di un ex pilota di Formula 2, Renato Panuccio, pregiudicato appena uscito di prigione dopo aver scontato una pena per contrabbando e associazione a delinquere.

Sullo sfondo di una Reggio Calabria dei primi anni ’90, quando la città sta ancora vivendo il tragico momento della seconda guerra di mafia., Castelli, nel tentativo di ricostruire gli ultimi attimi di vita di Panuccio, percorre a ritroso i motivi del suo arresto, finendo con il mettere in luce le parentele tra imprenditoria e malavita, attraverso alcune figure di spicco in città . Castelli si troverà a confrontarsi con desideri, imperativi e limiti, incapace di prevedere gli sviluppi non solo della sua indagine ma anche della sua coscienza. Quali sono i limiti della giustizia umana? Quando e come bisogna affidarsi a quella divina? Cosa può fare l’uomo di legge di fronte al male degli uomini? Vins Gallico è nato nel 1976 in provincia di Reggio Calabria e, dopo aver vissuto set te anni in Germania, attualmente lavora a Roma come libraio e traduttore. Conversano con l’autore Natascia Sarra e Fabio Cuzzola, letture a cura di Cinzia Messina