A Reggio Calabria “Rugby e Legalità” con la Polizia di Stato a Piazza Duomo | FOTO

Si conclude questa mattina, sabato 27 maggio, con una grande festa nella centralissima Piazza Duomo di Reggio Calabria, il progetto Rugby e Legalità promosso dalla Federazione Italiana Rugby in collaborazione con Polizia di Stato e gli Istituti Comprensivi Statali “Alvaro-Scopelliti”, “Catanoso-DeGasperi” e “San Sperato-Cannavo'”.

All’evento hanno appunto partecipato i rappresentanti della Federazione Italiana Rugby, della Polizia di Stato e della ASD C.A.S. Rugby Reggio Calabria.

Si tratta di un vero e proprio percorso di crescita sportiva e civica quello intrapreso ad inizio anno scolastico dai molti entusiasti studenti degli Istituti Comprensivi sopra menzionati, che ha visto nella manifestazione di questa mattina, l’ultimo atto di una progettualità di ampio respiro sviluppatasi in più fasi, grazie agli interventi dei Tecnici-Educatori Rositano, Russo e Poma, affiancati dai rappresentanti del XII° Reparto Mobile Polizia di Stato di Reggio Calabria, Ispettore Superiore Carilli e Assistente Capo Aleo; un team sui generis costituitosi per promuovere lo Sport e combattere l’illegalità, nella ferma convinzione che insieme e con il sostegno si possa raggiungere la meta.

Il Gioco del Rugby, con la scoperta delle sue regole e la disputa di piccoli tornei scolastici, è divenuto lo strumento attraverso cui tradurre in realtà pratica il macro tema della legalità e del vivere civile, sensibilizzando i ragazzi coinvolti ad avere una maggior consapevolezza di sé e dell’Altro.

I ragazzi si sono cimentati in alcuni esercizi e attività dimostrative del gioco del Rugby, la Polizia di Stato ha effettuato dimostrazioni a cura del nucleo anti sabotaggio ed esposto alcuni mezzi che sono stati visionati dai partecipanti all’evento.

In un clima festoso e in perfetto stile rugbistico, con annesso immancabile Terzo Tempo, i giovani protagonisti di “Sport&Legalità” si sono ritrovati in piazza Duomo dalle 9:30 di questa mattina per giocare, divertirsi e continuare a crescere… insieme.

