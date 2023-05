Reggio Calabria, si riunisce il Consiglio metropolitano: i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La nuova seduta dell’aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro è prevista per domani lunedì 15 maggio alle ore 11.00 in prima convocazione ed alle 12.00 in seconda. Tra i punti all’ordine del giorno, all’esame dell’aula Repaci di Palazzo Alvaro, la prima storica approvazione definitiva del Piano Strategico della Città Metropolitana.

Tra gli altri argomenti che saranno oggetto di discussione da parte dei componenti del Consiglio metropolitano una variazione di bilancio relativa alla partecipazione ai progetti Pnrr concernenti interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio alluvione e il rischio idrogeologico, lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza della Fiumara Sant’Agata, l’approvazione del nuovo regolamento per la concessione in uso delle palestre annesse agli istituti scolastici di istruzione superiore della Città Metropolitana, il regolamento generale per la gestione dell’archivio della Città Metropolitana, dell’Albo Pretorio on line e dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico.