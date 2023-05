Reggio Calabria: rigettato il ricorso del Museo del Bergamotto, costretto a risarcire il Comune

StrettoWeb

Si conclude la vicenda Museo del Bergamotto-Comune di Reggio Calabria. Il Tribunale ha infatti ritenuto infondato il ricorso presentato dall’Accademia. Ricorso che, si legge nell’ordinanza, “non merita accoglimento”. La questione è nota e riguarda il rischio sgombero del Museo su azione dell’Assessore Martino. Di seguito la nota dello scorso agosto.

La vicenda è arrivata in Tribunale, che si è così espresso. “Rigetta, per le causali di cui in parte motiva, il ricorso; condanna l’Associazione Accademia del Bergamotto al pagamento, in favore del Comune di Reggio Calabria, delle spese processuali del presente procedimento che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, se dovuti”.