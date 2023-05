StrettoWeb

Una coppia della provincia di Reggio Calabria, Silvia e Vincenzo, ha partecipato questa sera ad Affari Tuoi. Lei di Siderno, ma nata a Palmi, ha provato ad andare fino in fondo, con il pacco di 300 mila euro ancora in gioco. Nel finale però, con tre pacchi rimasti e con due non vincenti, ha “ceduto”, accettando l’offerta di 30 mila euro. Ma nel suo pacco quei 300 mila sono rimasti, per la beffa finale…