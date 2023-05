Reggio Calabria, l’11 maggio la presentazione del libro “Vita e Persecuzione di Giovanni Falcone”

StrettoWeb

Prosegue l’impegno profuso dall’associazione culturale bene sociale Biesse sui temi della legalità e della giustizia. Grande evento giovedì 11 maggio ore 17.00 presso il Terrazzo L’accademia Gourmet di Reggio Calabria con la presentazione del libro in esclusiva per Biesse e per la prima volta a Reggio Calabria “Vita e Persecuzione di Giovanni Falcone” scritto da Claudio Martelli ex Ministro della giustizia nel 92.

“Si avvicina la data storica del 23 maggio – dichiara la Presidente Biesse Bruna Siviglia – in cui persero la vita nella strage di Capaci Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, oggi con questa iniziativa vogliamo ricordare e ripercorrere quel periodo storico che ha scosso le coscienze di tutti noi, fare memoria per un maggiore impegno da parte di tutti nel contrasto alle mafie e per non dimenticare chi ha perso la vita per servire lo Stato. Ne parleremo Con l’autore Claudio Martelli, con il Sostituto Procuratore della Procura di Reggio Calabria Stefano Musolino”. L’avv. Agostino Siviglia che Modererà l’incontro. Ad introdurre sarà la Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Associazione Culturale Bene Sociale Bruna Siviglia.

Un estratto dal libro “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone” di Claudio Martelli

“Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il più famoso tra i giudici che hanno combattuto la mafia. Per questo nello stesso giorno in cui fui nominato ministro della Giustizia lo chiamai e gli affidai l’incarico più importante del ministero, quello di direttore degli Affari Penali. Insieme, abbiamo pensato e organizzato la più organica, determinata ed efficace strategia di contrasto a Cosa Nostra.

La mafia reagì uccidendo prima Falcone poi Borsellino con una violenza terroristica più efferata e rabbiosa di quella armata in precedenza contro i molti giudici, poliziotti, uomini politici che l’avevano contrastata. Pur tra tante affinità, la storia di Falcone è diversa da quella degli altri uomini dello Stato che hanno combattuto la mafia perché solo a Falcone è capitato di essere perseguitato in vita non solo da Cosa Nostra, ma anche di essere avversato da colleghi magistrati, dalle loro istituzioni come il CSM e dall’Associazione Nazionale Magistrati, nonché da politici e da giornalisti di varie fazioni. Ancora oggi di quest’altra faccia della luna poco si sa perché poco è stato detto.

Fece eccezione l’amico più caro di Falcone, Paolo Borsellino: ‘La magistratura che forse ha più responsabilità di tutti cominciò a far morire Giovanni Falcone ben prima che la mafia lo assassinasse a Capaci’. Da allora sono passati trent’anni. Per rispetto di Falcone, dei ragazzi che non hanno vissuto quel tempo, degli adulti che non lo hanno capito o lo hanno dimenticato, sento il dovere di tornare a riflettere per raccontare le verità di allora e quelle più recenti che ho appreso insieme al ruolo di chi, nel bene e nel male, ne fu protagonista dentro le istituzioni dello Stato, nella società e nel mondo dell’informazione“.