Reggio Calabria, prescritte le bollette dell’acqua 2016-2018

Il Comune di Reggio Calabria, dopo che l’Antitrust ha avviato un controllo rigoroso sulla normativa, ha stabilito che le pretese dell’Ente non sono operative per il decorso del tempo massimo. Per questo motivo le bollette dell’acqua inviate ai cittadini di Reggio Calabria tra il 2016 e il 2018, sono “quasi” prescritte come si legge sulla Gazzetta del Sud oggi in edicola.

Già a novembre a seguito di una segnalazione dell’Associazione nazionale consumatori si era sollevato il caso e per un breve periodo sembrava che l’Ente si fosse adeguato alla normativa per poi però tornare indietro.

Le bollette non saranno quindi cancellate automaticamente come i cittadini speravano ma affinché vengano cancellate, si dovrà procedere con una istanza. Sono questi gli impegni presi dall’Ente con l’Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato e questo perché non c’è la possibilità di cancellazione automatica.