Reggio Calabria, al porto attracca la meravigliosa crociera luxury Le Bougainville

A bordo di Le Bougainville non mancano il salone di bellezza, una palestra equipaggiata e un centro benessere, in cui usufruire dei numerosi trattamenti per la salute del viso e del corpo. Vi sono inoltre un solarium e una piscina a sfioro, situata a poppa. Potrete infine dedicarvi agli sport acquatici – quando consentito dalle autorità locali – come kayak e paddleboard.