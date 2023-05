Reggio Calabria, “ponte Serro Valanidi in condizioni precarie, bisogna aspettare l’irreparabile?”

StrettoWeb

“Scrivo quale referente unico dell’ANCADIC facendo seguito alle precedenti segnalazioni e all’intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria in data 1 settembre 2021 sul ponte stradale Serro Valanidi ricadente nel Comune di Motta San Giovanni e con riferimento alla nota del 19.10.2021, della Città di Reggio Calabria Settore Grandi Opere Programmazione LL.PP Risorse comunitarie, per rappresentare che nessun intervento è stato fatto per rimuovere le criticità riscontrate sul ponte in trattazione”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA, Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“Nella mattinata di giovedì 11 maggio u.s. quale Referente unico dell’ANC ADIC mi sono recato sul luogo ed ho riscontrato ristagno di acqua sulla piattaforma stradale, infiltrazioni e gocciolamenti dall’impalcato, e ho constatato che non sono stati rimossi i blocchi di cemento presenti in alveo nell’area fluviale lato monte del ponte stradale”.

“Nella suddetta nota del 19.10.2021 si legge che il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Motta San Giovanni, in data 11 giugno 2021, con nota prot. 4516 acquisita al protocollo della Città di Reggio Calabria in data 14 giugno 2021, al nr. 0113208.E nel concordare con l’opportunità di limitare la circolazione veicolare ai mezzi di massa non superiore alle 3,5 tonn, e fermo restando di garantire il transito dei mezzi di soccorso e pubblica sicurezza, comunicava al sopracitato Settore di stare procedendo d’urgenza alla predisposizione di un piano di indagini che, una volta completato, sarebbe stato trasmesso al su citato settore per eventuali integrazioni/modifica dello stesso. Alla data del 19 ottobre 2021 si legge nella nota tale documentazione non era ancora pervenuta al Settore Grandi Opere programmazione LL.PP risorse comunitarie. Ad oggi nulla si sa”.

“L’ANCADIC con nota dello scorso del 10 maggio ha chiesto al Comune di Motta San Giovanni quali provvedimenti amministrativi sono stati posti in essere per risolvere la criticità del ponte in oggetto, invitando l’Amministrazione comunale a provvedere per quanto di sua competenza e se possibile darci notizie dello stato dell’arte”.

“In conclusione l’ANCADIC chiede la collocazione della segnaletica stradale, sollecita la messa in sicurezza del ponte, nonché notizie circa la progettazione degli interventi da eseguire sulla struttura viaria. Cosa si aspetta il crollo del viadotto o il sequestro dell’Autorità Giudiziaria, come è successo per il ponte stradale di Pilati di Melito di Porto Salvo? C’è da mettere in sicurezza la ringhiera di protezione lato monte direzione sud del ponte demolita a seguito di incidente stradale, che determina rischio caduta dall’alto, oggetto già di segnalazione dell’ANCADIC”.

“Visto il notevole decorso temporale e il perdurare della grave criticità aspettiamo di ricevere notizie circa la procedura tecnico amministrativa prevista dalla legge per risolvere la criticità in tempi brevi. In merito l’ANCADIC ha interessato il Comune di Motta SG, il Sindaco f.f. dott. Paolo Brunetti e la Città di Reggio Calabria Settore Grandi Opere Programmazione LL.PP. Risorse comunitarie di Reggio Calabria dalle quali aspettiamo concrete risposte”.