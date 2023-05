Reggio Calabria: al “Piria Ferraris Da Empoli” la giornata conclusiva del Progetto “D-vino”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si terrà giovedì 11 maggio 2023 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico “Piria Ferraris Da Empoli” la giornata conclusiva del Progetto “D-vino”, progetto che parte dalla proposta dell’Associazione nazionale “Le Donne del Vino”, lanciata a Firenze in occasione degli eventi organizzati in preparazione al G20-Agricoltura.

Obiettivo principale è stato quello di evidenziare l’importanza dell’introduzione, tra le discipline previste nel curricolo degli Istituti Alberghieri o Tecnici ad indirizzo Turismo, dello studio del vino e dei territori. L’idea nasce dalla convinzione che le competenze acquisite in tale settore siano di assoluta importanza per i futuri manager di uffici turistici, agenzie di viaggio o alberghi.

La prima parte dell’evento sarà di formazione con le Referenti Dott.ssa Silvia Gulisano e D.ssa Maria Amalia Antonia Baccellieri mentre la seconda parte intorno alle ore 11:30 sarà dedicata ai saluti istituzionali da parte del Dirigente Scolastico avv. Anna Rita Galletta e alla presentazione del progetto da parte della Delegata Regionale Donne del Vino Calabria Vincenza Alessio come momento di disseminazione.

Saranno graditi ospiti all’evento: il Consigliere per l’agricoltura della città metropolitana Giuseppe Giordano, l’ avv. Domenico Ferrara Dirigente del Settore 4 “Area Meridionale, Controlli Arcea, Consorzi del Bergamotto, Terina”, Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, il Prof. Rocco Zappia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Si è trattato di un Progetto particolarissimo, unico nel suo genere, che ha introdotto gli studenti allo studio di una disciplina che tocca diversi ambiti: quello di pertinenza, cioè il settore del turismo, quello storico, con riferimento alla storia del vino, e l’ambito geografico inerente il territorio di provenienza.- Ha dichiarato a proposito il dirigente scolastico Avv. Anna Rita Galletta – Per ultimo, ma non meno importante, l’aspetto del “Bere in maniera responsabile” e quindi uno studio attinente l’educazione civica che mira a formare giovani maturi e responsabili”.

La giornata conclusiva vedrà anche la consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato e un momento dedicato alla degustazione del vino.