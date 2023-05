StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una pericolosa voragine è presente in via Ipponio a Reggio Calabria. La voragine crea un serio pericolo per i cittadini e per gli automobilisti che rischiano di finirci dentro. Qualche cittadino esasperato per le condizioni di degrado ha inserito nella buca una cassetta per segnalare l’insidia.