Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro la conferenza “Sentieri di sapienza arcaica”

La conferenza si propone di indagare, attraverso i diversi contributi dei relatori, i multiformi percorsi della sapienza arcaica che in terra magnogreca fiorì in Scuole Iniziatiche e Filosofiche e culti misterici variamente testimoniati dalle fonti antiche e dall’archeologia. Una tale eredità attraversò carsicamente differenti epoche e contesti storici, fino a giungere nel secolo appena trascorso, a informare di sé vita, opere ed esperienze di eminenti personalità come Arturo Reghini, importante matematico e pitagorico, Amedeo Armentano, noto esoterista calabrese fino alle correnti di pensiero che si rifanno alla Filosofia Perenne.