Reggio Calabria, iniziate le operazioni di smontaggio della gru pericolante a Gallina | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Quella gru pericolante ha fatto temere il peggio. Era lì da tempo, inutilizzata, per certi versi innocua, ma era diventata pericolosissima soprattutto sabato, a causa del forte vento che ha colpito anche Reggio Calabria. Ci riferiamo alla gru a rischio crollo in via Miniera, in località Gallina. Sabato, infatti, era stata disposta l’evacuazione delle abitazioni circostanti da parte dell’Amministrazione Comunale.

Gli stessi residenti nei giorni successivi hanno chiesto delle spiegazioni sulla vicenda, preoccupati che il mezzo potesse creare danni e provocare tragedie. Per fortuna non sarà così. Questa mattina, infatti, sono iniziate le operazioni di smontaggio della gru, come si può vedere dalle foto a corredo e dal video in evidenza.

Foto







/