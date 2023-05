Reggio Calabria: nominati gli ambasciatori 2023 del Premio Nosside nel mondo

StrettoWeb

Il Presidente prof. Pasquale Amato ha comunicato gli Ambasciatori del Premio Mondiale di Poesia Nosside per il 2023 nominati dalla Direzione Centrale di Reggio Calabria, mentre sono in corso sino al 30 giugno le Iscrizioni alla XXXVIII Edizione ( www.nosside.org – nossidemondiale@gmail.com ).

Sono stati nominati per la prima volta i tre Vincitori della 37^ Edizione 2022 (Alessandro Inghilterra – Italia, Alicja Kuberska – Polonia, Caterina Marina Neri – Italia) e il cubano Luis Carlos Suarez Reyes, Vincitore Assoluto dell’Edizione 2003 del Premio Nosside Caribe.

Sono stati inoltre confermati Giuseppe Cardello – Italia, Antonio Rossi – Italia, Angelo Rizzi – Italia, David Lecona Rodriguez – Messico, Mukul Dahal – Nepal, Nefta Poetry – Guadalupe-Francia, Michele Carilli – Italia, Cassia Janeiro – Brasile, Gioacchino Amaddeo – Italia, Ana Maria Gonzalez – Argentina, Fredy Chikangana – Colombia, Davide Rocco Colacrai – Svizzera-Italia, Francisco Azuela – Messico-Bolivia, Stefano Baldinu – Italia, Alfredo Panetta – Italia.

La rosa entro cui sono scelti gli Ambasciatori del Nosside è quella ristretta dei Vincitori Assoluti del Premio, i quali non possono mai più partecipare al concorso dopo aver ottenuto il massimo riconoscimento.

Il prof. Amato ha tratteggiato le funzioni di questo “ramo particolare dell’albero sempre più rigoglioso del Progetto culturale dedicato alla poetessa locrese Nosside, illustrato dal logo del futurista reggino Umberto Boccioni e impreziosito dall’apporto dell’orafo crotonese Gerardo Sacco. Un trittico di livello mondiale che è in sintonia con la dimensione globale dell’unico Progetto dedicato ai poeti che si esprimono in qualsiasi lingua o dialetto del Pianeta Terra e in ogni forma di comunicazione (scritta, in video e in musica).

Gli Ambasciatori si assumono il compito, a titolo totalmente gratuito e per un solo anno ma rinnovabile, di svolgere una delle due seguenti funzioni: 1. essere alcuni di loro nominati in Giuria alla scadenza delle iscrizioni; 2. collaborare nella promozione e diffusione del messaggio culturale del Nosside. Possono rappresentare in alcune circostanze il Premio su specifico mandato del Presidente e in totale sintonia con la sua strategia planetaria, raffigurata dalla denominazione unica “Premio Mondiale di Poesia Nosside” e dal logo unico di Umberto Boccioni. Essi esprimono nitidamente lo spirito del Nosside – dalle Alpi alle Ande e all’Himalaya, dal cuore del Mediterraneo al Mare dei Caraibi e alla pampa argentina – e la sua apertura senza confini alle lingue e culture del mondo”.