Reggio, Minicuci all’attacco sul rendiconto: “mancano ancora gli allegati”. Ruvolo: “ulteriori rallentamenti”

Si è conclusa poco fa una nuova seduta della commissione bilancio del comune di Reggio Calabria, presieduta dal presidente Ruvolo, con all’ordine del giorno il riconoscimento del debito fuori bilancio nascente dalla nomina di un componente del collegio arbitrale nel procedimento N. 901 / 2018 R.N.N. G. e approvazione dei verbali della seduta precedente.

Seppur non è stata inserito nell’odg di giornata, la questione rendiconto tiene sempre banco. Il consigliere comunale Minicuci evidenza: “ricordo al presidente che mancano ancora gli allegati dell’importante documento. Oggi doveva essere una seduta in cui avremmo dovuto sentire l’assessore Calabrò ma invece siamo qui a discutere di altro”. Risponde il presidente Ruvolo: “ho appena incontrato Calabro e mi ha comunicato che il revisore dei conti sta esaminando i documenti, ma è opportuno che comunichi che ci sono dei rallentamenti ulteriori in quanto ieri era bloccato un sistema ministeriale utile per il rendiconto. Lunedì convocheremo una nuova seduta”.

Successivamente la dottoressa Festa ha spiegato il debito fuori bilancio “per pagare un componente del collegio arbitrale”. L’odg passa a maggioranza: ha votato contro l’opposizione e si è astenuto il consigliere de “La Strada” Pazzano. Gli ultimi minuti sono stati dedicati alla lettura dei verbali delle sedute precedenti.