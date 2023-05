Reggio: alla Mediterranea cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa in Scienze Agrarie a Nicodemo Librandi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolta questa mattina la cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali al dott. Nicodemo Librandi presso l’Aula Quistelli preceduta dalla Laudatio affidata al Prof. Francesco Sunseri e dagli interventi dei Proff. Giovanni Enrico Agosteo, Leonardo Schena e dello studente Girolamo De Giglio Presidente Consiglio degli Studenti.

Il conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali al Dott. Nicodemo Librandi è stato promosso dal Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per la sua instancabile attività di ricerca ed innovazione nel settore della vitivinicoltura. Il Dott. Librandi ha svolto un’intensa attività nel recupero della biodiversità viticola della quale la Calabria è estremamente ricca per la sua storia vitivinicola millenaria. Questa attività ha condotto alla costituzione di una collezione di vitigni regionali di estremo interesse per il presente ed il futuro della vitivinicoltura calabrese, valutandone le loro attitudini e peculiarità.

In altri ambiti della vitivinicoltura, Nicodemo Librandi, assieme al compianto fratello Tonino, ha svolto anche un’encomiabile attività di ricerca ed innovazione nel settore della meccanizzazione delle principali pratiche in vigneto, nonché nelle tecnologie enologiche più avanzate per la massima valorizzazione del vino ottenuto da varietà autoctone. Librandi rappresenta oggi un punto di riferimento regionale e nazionale per una magnifica interazione tra le attività innovative in vigneto ed in cantina, che si esplicita in vini di altissimo pregio, che contribuisce nel fare conoscere al meglio nel mondo la vitivinicoltura regionale.

Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea afferma: “produrre conoscenza, innovare, ridurre le marginalità culturali e socio-economiche, formare giovani e cittadini, inserirli nel mondo del lavoro e della ricerca, è il nostro principale compito. Con l’evento odierno, pertanto, ribadiamo la nostra volontà di accompagnare i migliori esempi e di partecipare ai processi di crescita del territorio”.

Reggio Calabria, il Rettore Zimbalatti: "importante produrre conoscenza e innovare"

Raggiante Nicodemo Librandi: “non ci sono parole per esprimere le mie sensazioni, si tratta di una soddisfazione grandissima perché penso di vedermi riconosciuto il merito di essere stato utile alla mia famiglia, alla mia azienda ma anche alla Calabria. Nel mio lavoro ho messo tanta passione, tanto impegno, spinto dal bisogno di approfondire progressivamente la conoscenza della nostra viticoltura, per capire e trovare il modo di contribuire a riportare la Calabria del vino al posto di rilievo che merita. Alla fine posso sentirmi pienamente soddisfatto, perché penso di aver innescato un forte fermento intorno al mondo del vino calabrese e contribuito in modo rilevante alla sua rinascita.”





Foto







































/