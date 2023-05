Reggio Calabria, la lettera aperta del Partito del Sud ai Sindaci d’Italia

StrettoWeb

“Il recente passato dimostra con evidenza e chiarezza che il nostro Paese si è spinto fin troppo oltre sulla strada dell’autonomia regionale differenziata. Il governo Meloni e il ministro Calderoli hanno segnato un’accelerazione senza precedenti verso lo Spacca Italia, l’esito sarebbe lo svuotamento di fatto dell’Art. 5 della Costituzione che sancisce la Repubblica una e indivisibile: 21 Regioni con competenze diverse ed uno Stato centrale a sovranità variabile”. Comincia così la lettera aperta del Partito del Sud ai Sindaci d’Italia.

“Sistemi sanitari e scolastici differenziati, gabbie salariali – si legge ancora – il rischio effettivo di privatizzazioni e vendita dei beni culturali e dei servizi, l’aumento della diversificazione infrastrutturale tra le varie zone del Paese, politiche energetiche differenziate, parcellizzazione dei fondi europei. Non sfugge a nessuno come lo scenario appena descritto, tutt’altro che fantasioso, rappresenterebbe un danno incalcolabile per le comunità: nascere, curarsi, andare a scuola, avere un lavoro, vivere in un ambiente sano sono diritti che non possono dipendere dal luogo di nascita o di residenza, oltre poi l’acuirsi di ulteriori divari Nord/Sud, fra centro/periferie e zone urbane/montuose”.

“Per questi motivi, in qualità di rappresentanti del Fronte meridionalista_ La riscossa del Sud abbiamo formulato questa lettera aperta rivolgendoci a tutti i sindaci e chiedendo loro di rendere forte la contrarietà al disegno di AD con un gesto simbolico ma importante è chiaro apponendo dalla propria Casa Comunale uno striscione “Questo Comune è Contro l’autonomia Differenziata”, favorendo così la diffusione di una presa di posizione di contrarietà allo spacca Italia”, si conclude la lettera.