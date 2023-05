Reggio Calabria, Leo e Rotaract uniti nel segno della solidarietà per l’Emilia Romagna

StrettoWeb

“Fare del bene è sempre importante ma farlo col sorriso rende ogni attività più gratificante”. È proprio con questo spirito che i Leo Club Reggio Calabria Host e Villa San Giovanni Cenide e i Rotaract Club parallelo Sud 38 e Reggio Calabria hanno nuovamente trovato sinergia di intenti nel voler aiutare le tante persone messe in ginocchio dalla recente alluvione in Emilia Romagna organizzando un Dinner Show Sabato 3 giugno presso il Net1 di Reggio Calabria. Le associazioni tutte, nel ringraziare la proprietà del Net1 per aver sposato l’iniziativa, vi aspettano numerosi per trascorrere insieme una serata all’insegna della solidarietà e del divertimento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Leo Club Reggio Calabria Host

Leo Club Villa San Giovanni Cenide

Rotaract Club Reggio Calabria

Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38