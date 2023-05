Reggio Calabria, che scoperta: laghetto artificiale a prova di copertone. Sarà l’attrazione dell’estate?

StrettoWeb

In una città sempre più “morta”, sempre più povera, sempre più svuotata del proprio futuro (cervelli in fuga) e sempre meno attrattiva, c’è una nuova scoperta: un laghetto artificiale a prova di copertone. Approfittando anche della bella stagione ormai alle porte, potrà essere attrattiva per chiunque, dagli insetti a noi umani. E chissà che non sarà inserita nel programma della nuova estate reggina.

L’enorme voragine si trova nella salita Pascoli, verso Via Villini Svizzeri, a Reggio Calabria, e si è riempita con qualche goccia d’acqua del pomeriggio, diventando una piccola piscina naturale. Piscine che, di solito, infondono un certo senso di sollievo, felicità, sorriso. Ecco, magari questa infonde ben altro, immaginando le facce degli automobilisti che ci passano sopra, come si può vedere dal video in basso.

L'enorme voragine a Reggio Calabria che fa infuriare gli automobilisti