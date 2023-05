Reggio Calabria, la città sprofonda nel degrado fuori controllo. I Vip si sfogano sui social: “tutto questo è inaccettabile”

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria è purtroppo nel degrado e abbandono assoluto e questo crea parecchi disagi ai cittadini che ogni giorno si trovano a fare i conti con vari problemi in città causati o dalla mancanza d’acqua nelle case o dalle voragini o dalla mancata raccolta dei rifiuti per settimane e quindi di conseguenza i portoni sono stracolmi di rifiuti.

Il problema fondamentale in questa ormai abbandonata città è che nessuno interviene per riportare la situazione alla normalità e i problemi si sommano uno sull’altro rendendo la vivibilità difficile per i reggini. Tutta Reggio Calabria è tappezzata da voragini che spesso e volentieri vengono anche segnalate autonomamente dai reggini con rifiuti, l’unico elemento che si trova facilmente ad ogni angolo della città e quindi facile da utilizzare per “tappare le buche”.

Numerosi sono gli sfoghi di Vip, personaggi famosi e noti che però non trovano ascolto negli odierni amministratori. Tra questi c’è Alfonso Mazzuca, tra i più noti e autorevoli avvocati del foro di Reggio Calabria, che oggi ha pubblicato un post su facebook che riportiamo integralmente:

“COSE CHE ACCADONO SOLO A REGGIO CALABRIA… Ieri mattina, sulla via Cappuccinelli – Labate (che peraltro si trova in pieno centro storico, essendo distante appena 400 m. dal Museo Nazionale), per l’ennesima volta si è aperta una voragine. Non è la prima volta che ciò accade, posto che tali episodi si verificano ripetutamente lungo tutta la strada per il reiterato dilavamento del sottostante terreno, provocato dall’afflusso di liquidi (acqua potabile ed acque nere) che fuoriescono copiosamente dalle tubazioni, poste nel sottosuolo, da decenni ormai fatiscenti, che con dette copiose perdite danneggiano anche gli edifici circostanti”.

“Invero, l’Amministrazione comunale, piuttosto che appaltare i lavori per l’indispensabile rifacimento di predette fatiscenti tubazioni, preferisce effettuare continuamente piccole riparazioni a macchia di leopardo, così di fatto non risparmiando ma ingigantendo nel tempo la spesa – che è una bella “mammella” per chi effettua siffatti piccoli lavori di manutenzione -, piuttosto che risolvere radicalmente ed una volta per tutte il problema”.

“Orbene, ieri mattina, dopo aver notato suddetta nuova voragine, solerti cittadini hanno più volte provveduto a segnalare telefonicamente la pericolosissima situazione venutasi a creare (la voragine ha un diametro di circa cm.80 ed è altrettanto profonda), purtroppo senza ottenere alcun utile risultato. Solo in tarda serata, dopo che un’autovettura era finita con una ruota dentro l’enorme buca, è intervenuta intorno alle ore 21 una pattuglia automontata dei VV.UU. che non ha trovato altro da fare, per “mettere in sicurezza” la strada, di staccare letteralmente dalle mani di alcuni cittadini che, in quel momento, stavano conferendo i rifiuti per la differenziata, i sacchi dell’immondizia per riempire la ridetta voragine ed avvolgere gli stessi sacchi con un nastro segnaletico come chiaramente potete vedere attraverso la fotografia pubblicata. Naturalmente, la Tecnoservice non ha raccolto i rifiuti suddetti ed oggi, oltre alla voragine, dobbiamo sopportare anche il permanere dell’immondizia. Però le tasse le paghiamo sempre e profumatamente”.

Anche Candeloro Imbalzano, navigato politico reggino, ha pubblicato sul proprio profilo facebook un post in cui affronta il problema della mancata raccolta rifiuti a Reggio Calabria. Nel post si legge: “È la vergogna continua! Dopo tre giorni dal precedente analogo, post, il fronte si allarga. E siamo a ben oltre 20 giorni di mancata raccolta. Sempre di fronte al santuario di Sant’ Antonio. Invece di abbattere d’ufficio la tari di almeno il 60%, viene chiesto l’anticipo 2023”.