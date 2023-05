Reggio Calabria: inaugurazione punti di allattamento del progetto “Gocce di Mamma”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Saranno inaugurati tre punti allattamento realizzati nell’ambito del progetto “Gocce di Mamma”, promosso dai Rotary Club di Reggio Calabria, insieme ai Rotaract, Interact e Inner Wheel e al Distretto 2102 Calabria, che ha come obiettivi quelli di:

1. promuovere la cultura dell’Allattamento al seno mediante incontri sul territorio e conferenze, con la consapevolezza che l’allattamento naturale è il primo passo verso un’alimentazione sana da seguire per tutta la vita;

2. attrezzare punti allattamento che consentano alle mamme di allattare senza difficoltà in vari luoghi della città;

3. fornire al Reparto di Neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dispositivi che consentano di attivare al più presto la Banca del Latte, attualmente non presente nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Nella giornata di mercoledì 17 maggio p.v.si terrà l’inaugurazione dei tre punti allattamento previsti dal Progetto:

• ore 10.00 Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle

• ore 11.00 Corredino Sospeso Viale Amendola 1 D/E

• ore 12.00 Circolo del Tennis “R. Polimeni”