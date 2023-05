Reggio Calabria, il 6 maggio l’inaugurazione di una nuova sede Atelier d’Arte | INFO

StrettoWeb

Dopo anni di richieste, l’Associazione Dedalo, attiva sul territorio da più di 15 anni, ha deciso di aprire una nuova sede Atelier d’Arte, in cui saranno accolti gli artisti per esporre e promuovere l’arte in tutte le sue forme. L’Atelier d’Arte sarà sito in via Salvatore Quasimodo n. 5, una centralissima location che mira ad essere un luogo d’incontro e confronto di artisti e visitatori, anche grazie all’organizzazione mensile di eventi. L’inaugurazione, aperta a tutta la cittadinanza, avverrà Sabato 6 Maggio dalle ore 18:00.

In esposizione gli artisti: Francesca Avenoso, Tania Azzar, Giuseppe Bonaccorso, Antonio Tony Giuffrè, Giuseppe Iaria, Carol Malacrinò, Silvana Marrapodi, Gianpaolo Minniti, Maria Modafferi, Roberto Modafferi, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Tina Nicolò, Angela Panetta, Federica Serecana Passaro, Francesca Perina, Sebastiano Plutino, Gregorio Procopio, Amelia Romeo, Cheren Hesse Surfaro. Grande novità è la Young Section, che ospiterà Giulia Ceriolo e Lorenzo Spinella. Tale sezione vuole accogliere gli artisti Under 21 ancora in studio, che desiderano comunque mettersi in mostra e confrontarsi con il grande pubblico che con gli esperti di settore.

L’ampia offerta Dedalo prevede una promozione individuale di ogni artista nella realtà e nel virtuale attraverso siti internet, social network e gallerie virtuali. Il ricco programma della serata dell’inaugurazione prevede l’apertura alle ore 18 con interventi istituzionali e la consegna degli attestati di partecipazione agli artisti in esposizione, continuerà poi ad allietare l’evento l’emergente Moonde Band.