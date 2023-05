Reggio Calabria: il “Diario della creatività” all’I.I.S. Fermi-Boccioni

StrettoWeb

Si è concluso presso l’I.I.S. Fermi-Boccioni di Reggio Calabria il “Diario della creatività”, attività prevista all’interno di “Io sono originale”, l’iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) in collaborazione con la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e le associazioni dei consumatori – tra cui Confconsumatori – rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

IL PROGETTO – Il progetto formativo – finalizzato a promuovere nei giovani una coscienza del valore del prodotto originale, sensibilizzandoli sui danni e le conseguenze della contraffazione – era stato avviato lo scorso gennaio alla presenza del Dirigente Scolastico, la professoressa Anna Maria Cama, e dell’avvocato Tiziana Tiziano, Responsabile Confconsumatori Reggio Calabria, che ha introdotto la tematica trattata. I ragazzi delle classi prima C e prima D dell’Istituto Fermi e della classe prima E del Boccioni, affiancati dalla referente del progetto, la professoressa Antonella Micalizzi e dalle altre docenti professoressa Francesca Curatola e professoressa Daniela Mendola (plesso Fermi) e professoressa Vincenzina Granata (plesso Boccioni), hanno così intrapreso un percorso laboratoriale intenso e altamente formativo nel quale, oltre ad avere rafforzato le proprie conoscenze in materia di marchi, brevetti, contraffazione e diritto d’autore, hanno affinato le proprie capacità immaginative e creative.

Durante lo svolgimento del progetto, i giovani studenti hanno potuto dare spazio alla loro fantasia attraverso la realizzazione di esclusivi elaborati che sono poi stati caricati nell’apposita piattaforma del “Diario della creatività”, per concorrere all’assegnazione di premi regionali e nazionali.