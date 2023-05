Reggio Calabria, il Circolo “L’Agorà” organizza un nuovo incontro su Lelio Luttazzi

StrettoWeb

Il prossimo 19 maggio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “1923-2023: nel centenario di Lelio Luttazzi”. Ricorre quest’anno il centenario della nascita del Maestro. Il geniale uomo di spettacolo, icona della televisione degli anni Sessanta, ma ancor prima compositore, direttore d’orchestra, valente pianista jazz, è stato da pochi giorni celebrato dalla Rai con il bellissimo docu-film “Souvenir d’Italie”, e le celebrazioni proseguiranno nel corso dell’anno con varie iniziative in diverse location della Penisola italiana, relative alla figura di questo nome importante della cultura italiana. Nel centenario della nascita è stato emesso un francobollo su cui è effigiato il ritratto di Luttazzi in primo piano su un particolare dello spartito della sua canzone “Canto anche se sono stonato”, ed il suo autografo. Anche il Circolo Culturale “L’Agorà”, pur nel suo piccolo, ha inteso organizzare un momento di riflessione sul grande show man, che ha ricevuto il Patrocinio della Fondazione “Lelio Luttazzi”. Chi è stato Lelio Luttazzi? Sono tante le definizioni possibili, tutte parziali: showman riluttante, compositore minuzioso, capo orchestra sornione, cantante per caso e pianista per vocazione, attore, scrittore e regista con la missione dello swing.

Una carriera lunga sessant’anni colma di successi. Dalla Radio, ricordando tra le tante la mitica Hit Parade, alla Tv protagonista di spettacoli che hanno fatto la storia della televisione italiana, insieme a Mina, Sylvie Vartan, Lionel Hampton, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong nelle vesti di showman, direttore d’orchestra, pianista jazz. Scrive colonne sonore per il cinema, partecipa nel ruolo di attore a film importanti: da “L’Avventura” di Michelangelo Antonioni, a “L’Ombrellone” di Dino Risi, “Oggi domani e dopodomani” insieme a Marcello Mastroianni e tanti altri. Nei suoi 900 titoli depositati in Siae c’è tutto il segreto di un talento inarrestabile, guidato da un istinto che sa sempre dove andare, capace di incantare trenta milioni di telespettatori, un pubblico incredibile per quegli anni, suonando la nota giusta. Diventa una presenza fissa della TV degli anni Sessanta, con programmi come “Il paroliere questo sconosciuto”, “Il signore di mezza età”, e soprattutto “Studio Uno”. Si dedica alla composizione di colonne sonore per il cinema e di musiche per il teatro, accetta ruoli in parecchi film (di Luciano Salce, Dino Risi, Alessandro Blasetti).

Il 6 gennaio 1967 conduce la prima di numerosissime puntate di “Hit Parade”, programma radiofonico del venerdì che presenta la Top Ten dei dischi più venduti in Italia. Ancora TV (“Doppia coppia” con Sylvie Vartan), cinema (“Lo smemorato” con Luciano Salce), canzoni (“Sono tanto pigro”, “El can de Trieste”). L’incontro, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”, prevede un cast ricco di interventi, come quelli del Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, del direttore della Biblioteca Statale di Trieste “Stelio Crise” Francesca Richetti”, della moglie del grande showman Rossana Luttazzi, tra l’altro anche Presidente della Fondazione “Lelio Luttazzi”. Faranno parte della giornata di studi anche Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” ed Antonino Megali (Vicepresidente del sodalizio organizzatore). Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 19 maggio.