Reggio Calabria, il 3 maggio la presentazione di “L’Atomo inquieto” di Mimmo Gangemi

Archeoclub Area Integrata dello Stretto partecipa al “Maggio dei Libri” con la presentazione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, di “L’atomo inquieto”, l’ultima opera dello scrittore Mimmo Gangemi, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 17 al Castello Aragonese. Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Irene Calabrò e della Presidente Rosanna Trovato e l’introduzione della Vicepresidente Francesca Crea, dialogherà con lo scrittore il Sen. Nicola Irto.

Gangemi è noto per avere scritto diversi libri di successo, tra i quali “25 nero”, “Il giudice meschino” (da cui è stata tratta una serie televisiva ambientata anche a Reggio Calabria), “La signora di Ellis Island”, “Quell’acre odore di aglio”, “Marzo per gli agnelli”.

Da ultimo, è stato pubblicato “L’atomo inquieto” su Ettore Majorana, geniale fisico teorico appartenente al gruppo noto come “I ragazzi di via Panisperna”, le sue più importanti ricerche hanno riguardato la fisica nucleare e la meccanica quantistica relativistica, con particolari applicazioni nella teoria dei neutrini.

L’improvvisa e misteriosa scomparsa del grande fisico italiano, avvenuta nella primavera del 1938, anche in considerazione della sua fama e personalità, ha suscitato tante speculazioni riguardo ad un suo possibile suicidio o allontanamento volontario, ma non si sa nulla di certo sulle reali motivazioni della sparizione ed ha ispirato Mimmo Gangemi che, con questo libro, riporta in vita uno dei più prestigiosi scienziati del ‘900.

Dalle molte congetture sulla sua scomparsa ,deriva un’avvincente narrazione che ci restituisce la figura di un uomo, insieme fedele alla realtà storica e pienamente contemporaneo nella tensione estrema tra scienza e morale , che percorre la vita nel dilemma, attuale ancora oggi, tra dovere e libertà.