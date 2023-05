“Reggio Calabria, ritrovata una grotta rimasta nascosta da 50 anni in Provincia”: l’annuncio | FOTO

StrettoWeb

Un ricercatore ed esploratore reggino, Nicola Mari, ha inviato una nota alla redazione di StrettoWeb annunciando una importante ed interessante scoperta: “Oggi abbiamo fatto un incredibile ritrovamento di una grotta rimasta nascosta da circa 50 anni al confine di Feroleto della Chiesa, in provincia di Reggio Calabria. Grotta che potrà ora essere finalmente classificata in modo ufficiale dalla Regione Calabria”, si legge.

“Questa cavità – spiega ancora – è rimasta inaccessibile per decine e decine di anni, ma oggi – io, Vincenzo Muratore e Roberto Orfanò, armati di tutto l’occorrente – l’abbiamo riportata alla luce ed esplorata fino in fondo. Non solo. Abbiamo potuto prendere tutti i dati necessari per classificare questa nuova grotta nella cartografia regionale della Calabria. Come denominazione, abbiamo proposto “Grotta della Vena D’Oro”.

I motivi del nome della grotta ritrovata a Reggio Calabria

Ma perché questo nome? Il ricercatore continua a spiegare: “Tutto risale a circa 60 anni fa, quando un mio prozìo (Gregorio Mari) trovò un antico libro negli archivi di Reggio Calabria. In questo libro, si parlava di una vena d’oro, presente in una grotta (nei dintorni dell’area dove abbiamo rilevato oggi) che attorno al 1.700 veniva usato per pagare tributi ai Borboni. La vena aurifera sarebbe stata persa per sempre in seguito al disastroso terremoto del 1783. Nel paese di Plaesano (dove è stata trovata la grotta – frazione di Feroleto della Chiesa) si è quindi sparsa questa diceria della mitica vena d’oro nella grotta, al tempo”.

“E’ tutta solo una leggenda?“, si chiede Mari. “Geologicamente non è possibile che ci sia oro in questa zona della Calabria, composta principalmente da rocce sedimentarie (calcareniti del Pleistocene). Anche in seguito all’esplorazione odierna non abbiamo rinvenuto tracce del prezioso elemento. Tuttavia, vi è una sezione della grotta irraggiungibile con solamente 10 centimetri di spazio per passare, troppo pochi per un essere umano. Può quindi darsi che la sezione crollata dietro la quale ci sia la “vena d’oro” si sia perduta in quel cunicolo? Chi lo sa. Per ora, quella dell’oro resterà una leggenda”.