Reggio Calabria, giovani volontari al servizio della comunità

Si è concluso mercoledì 24 maggio il Servizio Civile Universale dei 30 volontari Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) del programma “Una società a misura di comunità: legami che fanno bene”. I volontari delle associazioni: Nuova Solidarietà- ODV; Centro Comunitario Agape; Abakhi; Soleinsieme Sartoria Sociale; Artinsieme- ODV; Gruppo Internazionale Volontari Arcobaleno; S.A.D.M.A.T-ODV (Servizio Assistenza Domiciliare Malati Terminali); si sono incontrati presso il Verde Pubblico di Salice Calabro, per riflettere sull’esperienza maturata nel percorso appena concluso.

Presenti, oltre ai volontari, anche il Presidente del Centro Comunitario Agape, Mario Nasone e il Presidente di Nuova Solidarietà, Fortunato Scopelliti, precursori della costruzione della Rete Mo.V.I. di Reggio Calabria e figure significative del mondo del Terzo Settore reggino. Ospiti di eccezione i nuovi volontari di Servizio Civile Universale che giovedì 25 maggio inizieranno questa esperienza di formazione e crescita, al servizio della comunità.

Per il nuovo anno di S.C.U. alle sopracitate associazioni della Rete Territoriale Mo.V.I. di Reggio Calabria, si sono aggiunte nuove realtà: Coop Marzo 78; Centro Giovanile Don Italo Calabrò; coop. sociale Kalos Irtate, portando il numero dei volontari da 30 a 60 giovani. I volontari uscenti, nel testimoniare la loro esperienza, hanno raccolto alcune parole chiave, che hanno condiviso con i nuovi volontari in un simbolico passaggio di testimone. Parole come: sorpresa; bellezza; speranza; cura: emozioni; opportunità: empatia; ascolto; coraggio; crescita, hanno raccontato relazioni, legami, esperienze vissute che hanno inevitabilmente impresso un segno nella loro vita.

Il S.C.U. non è solo opportunità, esso è assunzione di responsabilità, perché tutti siamo responsabili di tutti (cit. Giovanni Paolo II), in una società che mette al centro la persona. Opportunità e responsabilità per i volontari e per gli Enti che li ospitano, per i quali i giovani volontari rappresentano rinnovamento, arricchimento e futuro.