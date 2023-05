Reggio Calabria, l’Associazione in Cammino organizza la gara del dolce: come partecipare

StrettoWeb

“L’Associazione in Cammino”, nata qualche anno fa nella zona sud della città, a Bovetto, e che si occupa di iniziative sociali per raccogliere la comunità, organizza la terza Gara del Dolce della sua storia. L’appuntamento è per domenica prossima, 21 maggio, al bivio Trumbacà-Bovetto, sede dell’Associazione. Dalle ore 18 alle ore 19 si terrà la consegna dei dolci e alle ore 19.45 comincerà la gara.

I dolci saranno valutati e giudicati da una giuria qualificata e i vincitori (uno per il dolce più bello e uno per il dolce più buono) otterranno un buono spesa presso il negozio di prodotti per l’industria dolciaria “Tortorella”. Le iscrizioni sono aperte a tutti. Per info sulle iscrizioni, e sul regolamento, consultare la pagina Facebook dell’Associazione (a questo link) o scrivere all’indirizzo mail “assincammino@libero.it”.