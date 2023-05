Reggio Calabria, due giorni di festa con Basket Sport per tutti: i dettagli dell’evento

StrettoWeb

Nei giorni del 3 e 4 giugno 2023 si svolgerà il torneo di Basket Sport per tutti, organizzato dalla ASD Erreccitre in collaborazione con ASD Jumping. Sabato in campo un bel quadrangolare Under 15 con Jumping, Alan Basket Gioia Tauro, Scuola di Basket Viola e Vis Reggio. Domenica, torneo aperto a tutti (iscrizione gratuita per il 3 contro 3 Under), sfida tra genitori, kermesse Under 16 e tante sorprese.

Dopo una settimana ricca di sessioni di pratica motoria, come indispensabile strumento di crescita personale per i ragazzi con maggiori difficoltà sociali, e collettiva come leva di inclusione sociale e attività educative – toccando i temi dell’educazione ambientale, dell’educazione allo sport e salute, alla solidarietà e attività di conoscenza del territorio con tour culturali ed escursioni naturali che si è svolta a maggio – si conclude con le gare di basket e il torneo aperto a tutti e gratuito.