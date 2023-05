StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Situazione di degrado ed incuria a Reggio Calabria lungo il marciapiede di Via Alberto Gatto nei pressi del Piazzale Botteghelle in direzione dello Stadio Oreste Granillo.

Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, l’area è stracolma di erbacce che coprono quasi per intero il marciapiede creando disagi ai pedoni che si trovano costretti ad andare in strada per attraversare il tratto in questione.