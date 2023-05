StrettoWeb

L’Associazione Dialogo Interreligioso God is One comunica che sabato 27 maggio alle ore 16, presso il Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso, si terrà la Premiazione del Concorso Fotografico III edizione 2022/2023 “I Diritti Umani: Via per la Pace”, Patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha visto partecipi le scuole secondarie di II grado “Boccioni-Fermi”, “Panella-Vallauri” e il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria.