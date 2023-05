Reggio Calabria, domani all’Excelsior la presentazione dei corsi di laurea Luiss con un premio straordinario per il miglior test

StrettoWeb

Mercoledì 24 maggio alle ore 15:00 presso il Grand Hotel Excelsior sito in Via Vittorio Veneto, 66 a Reggio Calabria, si potrà approfondire l’offerta formativa delle Lauree Magistrali Digitali Luiss in Strategic Management e in Marketing per l’anno accademico 2023-2024 e ricevere dettagli sul percorso di studi e le attività accademiche, informazioni sul modello educativo Luiss Enquirer e un insight sul valore delle tecnologie digitali nella formazione.

Durante l’incontro saranno sottoposti a test i partecipanti e al migliore verrà offerta una borsa di studio con esonero totale dal contributo unico per i corsi digitali.

Per prenotarsi alla partecipazione e prendere visione del programma completo è possibile farlo cliccando qui.

Inoltre, Luiss mette a disposizione a tutti i dipendenti delle imprese associate, il personale di Confindustria e delle Associazioni del Sistema ed i loro figli che vorranno iscriversi ad un Corso di Laurea Magistrale Digitale l’esenzione parziale dal contributo unico con una quota di iscrizione (suddivisa in due rate) pari a 8.700,00 €/l’anno, anziché i 13.000,00 € previsti.

Per conoscere nel dettaglio l’Offerta Formativa dei Corsi Magistrali Digitali è possibile prenotare un incontro individuale virtuale tramite questa pagina, durante il quale sarà possibile dialogare direttamente con il personale dell’Ufficio Orientamento e con i Program Manager dei corsi. Il materiale informativo relativo ai due Corsi di Laurea è consultabile qui, per verificare le tempistiche e le modalità di iscrizione visita la seguente pagina.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Emiliano Perugini (Luiss ufficio Orientamento) e-mail: eperugini@luiss.it tel. 0685225420.