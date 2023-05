Reggio Calabria: domani convegno Inail all’Università Mediterranea

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Domani 23 maggio dalle 9,00, presso la sala Sebastiano Ciccarello del DIGIES – Università Mediterranea, si terrà il Seminario “Le Imprese che investono in Sicurezza” promosso da Comitato provinciale Inail e Direzione territoriale Inail Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università Mediterranea, la Camera di Commercio, l’Ispettorato del Lavoro e co-organizzato da Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati, Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e ed Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Reggio Calabria. Si parlerà di bando ISI 2022, di Sicurezza sul lavoro e modelli organizzativi nelle PMI, di strumenti Inail per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti agli Ordini professionali co-organizzatori. Ai professionisti saranno rilasciati Crediti Formativi Professionali in base ai regolamenti di ciascun Ordine/Collegio professionale. Aziende, consulenti e professionisti sono invitati a partecipare.