Reggio Calabria, Convegno Inail all’Università Mediterranea: di cosa si parlerà

Il prossimo 23 maggio dalle 9,00, presso la sala Sebastiano Ciccarello del DIGIES – Università Mediterranea, si svolgerà il Seminario “Le Imprese che investono in Sicurezza” promosso da Comitato provinciale Inail e Direzione territoriale Inail Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università Mediterranea, la Camera di Commercio, l’Ispettorato del Lavoro e co-organizzato da Ordine Professionale degli Ingegneri, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati, Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e ed Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Reggio Calabria.

Il seminario, fortemente voluto dal Copro Inail guidato dal Presidente Fabio Giubilo e dal Direttore provinciale dell’Istituto Luca Pantusa, con il prezioso supporto degli Ordini professionali e dei funzionari dell’Istituto, sarà l’occasione per illustrare a professionisti ed imprese reggine il Bando ISI 2022, il Bando Reinserimento e per confrontarsi su nuovi Modelli Organizzativi nelle PMI. Soprattutto, come evidenzia il Presidente del Copro Giubilo “rappresenta un momento importante che segna l’avvio della consiliatura Copro Inail 2023/2027 e ha come obiettivo condividere con l’Università, la Camera di Commercio, l’Ispettorato del Lavoro e gli Ordini professionali l’impegno dell’Istituto in tutte le sue componenti relativo alla promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione”.

Presenti ai lavori a testimoniare la volontà di rafforzare nella nostra provincia un solido sistema di relazioni tra gli attori della prevenzione Fabio Giubilo – Presidente Co.co.pro. Inail; Luca Pantusa – Direttore Inail RC; Giuseppe Zimbalatti – Rettore Università Mediterranea RC; Antonino Tramontana – Presidente Camera di Commercio RC; Giuseppe Patania – Direttore Ispettorato Territoriale Lavoro RC; Daniele Cananzi – Direttore DiGiES Università Mediterranea RC; Francesco Foti – Presidente Ordine Ingegneri RC; Antonio Misefari – Presidente Collegio Geometri e Geom. laureati RC; Stefano Maria Poeta – Presidente Ord. Dott. Commercialisti EC RC; Angelo Porgo – Presidente Ord. Periti Industriali e PI laureati RC; Antonino Sgrò – Presidente Ordine Dott. Agronomi e Forestali RC; Ilario Tassone – Presidente Ordine Architetti PPC RC; Flaviana Tuzzo – Presidente Ordine Consulenti del Lavoro RC.

Il tema del bando ISI 2022 sarà curato dal dott. Domenico Scopelliti – Resp. Processo Prevenzione Inail RC e dal dott. Stefano Busonero – Tecnico CTSS Direz. Regionale Inail Calabria. L’ing. Fortunata Reitano – Consigliere OIRC si occuperà di Sicurezza sul lavoro e modelli organizzativi nelle PMI: un nuovo approccio culturale e gestionale della sicurezza. La dott.ssa Lorella Nava – Resp. Processo Lavoratori Inail RC illustrerà gli strumenti Inail per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Le conclusioni della giornata di lavori sono affidate a Cettina Zurzolo, vice Presidente Co.co.pro. Inail

L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti agli Ordini professionali co-organizzatori. Ai professionisti saranno rilasciati Crediti Formativi Professionali in base ai regolamenti di ciascun Ordine/Collegio professionale