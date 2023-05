Reggio Calabria: al Palabotteghelle il concerto di Nico Battaglia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Presso il Palabotteghelle di Reggio Calabria si terrà per la prima volta sul nostro territorio, sabato 6 maggio alle ore 20:30, il concerto di uno dei cantautori più gettonati in tutte le realtà cristiane nazionali, Nico Battaglia. La nostra città si onora di ospitare uno degli autori italiani più prolifici di inni e canzoni di ispirazione cristiana. Nico ha già calcato svariati palcoscenici nazionali ed internazionali riscuotendo notevole successo, infatti il suo modo di porsi al pubblico è straordinariamente coinvolgente ed arricchito dalla sua toccante testimonianza. Il cantante ha negli ultimi anni, infatti, lottato contro una di quelle malattie ricorrenti, a volte tristemente estreme ai giorni nostri, ma dopo un impegnativo intervento chirurgico e un lungo percorso di riabilitazione, contro ogni aspettativa medica, con l’aiuto di Dio è tornato a cantare e ad esibirsi per innalzare il nome di Gesù Cristo il Signore. Nel 2020 è uscito il suo ultimo album “Io Canto Ancora” che contiene 13 brani inediti scritti e interpretati dall’autore. La “Radunanza Cristiana”, estende l’invito ai cittadini di Reggio e delle altre province calabresi per prendere parte a questo importante evento, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per info e inviti gratuiti 349.0948154 – 380.5264801 – 330.661555.