Reggio Calabria: il commosso ricordo di una persona vicina all’avvocato Pellicanò deceduto schiacciato da un albero

E’ ancora enorme in città lo sgomento per la morte del noto e stimato avvocato 57enne Giovanni Pellicanò, ucciso sabato mattina da un albero sradicato dal forte vento in via San Giuseppe mentre si trovava a passeggio con i suoi cani. Una persona vicina alla famiglia vuole ricordare Giovanni aggiungendo a quanto già evidenziato nei giorni scorsi, che fosse “un uomo vicino ed attento alla famiglia. Era legato sentimentalmente da 13 anni ad una compagna con la quale condivideva un rapporto di amore e rispetto. Non amava la vita mondana, ma prediligeva trascorrere i suoi momenti di svago con le persone a lui care prendendosi cura dei suoi amati cani. Le sue passioni erano la fotografia e i viaggi che condivideva con la sua compagna“.