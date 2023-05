Reggio Calabria, una cittadina: “note cliniche della città impongono obbligo di mascherina contro la legge, è vergognoso”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una cittadina e lettrice di StrettoWeb, ci ha inviato una lettera che pubblichiamo integralmente, in cui racconta i soprusi vissuti in note cliniche di Reggio Calabria che ancora chiedono l’uso della mascherina, nonostante sia finita l’emergenza Covid e anche l’Oms abbia dichiarato la fine della pandemia. La lettrice afferma indignata quanto segue:

“Gentile direttore,

sono una cittadina di Reggio Calabria e le scrivo in quanto ho seguito su StrettoWeb tutta la vicenda Covid-19 e ho apprezzato molto, sin dal primo momento, la vostra linea editoriale libera, razionale e scientifica anche nei momenti peggiori in cui la nostra società, a partire tristemente dalle autorità, aveva perso la bussola abbandonandosi all’isteria, alla schizofrenia e al panico.

Ebbene, oggi il Covid-19 potrebbe sembrare un lontano ricordo, le restrizioni non ci sono più e siamo tornati alla vita normale. Nei giorni scorsi persino l’Oms ha riconosciuto che il Covid non è più una pandemia, declassandolo ad una normale epidemia influenzale con cui convivere senza alcun tipo di restrizione, nonostante le ennesime profezie di sventura che venivano annunciate appena pochi mesi fa, quando il nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni ha eliminato le restrizioni pre-esistenti”.

“Ebbene, è proprio per questo che oggi ho deciso di scriverle, perchè mi sento offesa e umiliata due volte. In molti istituti sanitari della nostra città, infatti, continua ad essere imposta la mascherina obbligatoria, in barba alle direttive del governo che ha cancellato l’obbligo di mascherina di recente. Era l’ultima limitazione rimasta, e adesso da un paio di settimane non c’è più. O almeno, non ci dovrebbe essere. E invece a Reggio Calabria, la città in cui evidentemente le leggi dello Stato non esistono, la mascherina continua ad essere imposta in molte strutture sanitarie, non parlo del pronto soccorso dell’ospedale o dei reparti di malattie infettive, ma di cliniche e istituti dove mi devo recare per semplice documentazione medica”.

“Ho visto persone aggredite, letteralmente buttate fuori, da una nota clinica del centro storico perchè non indossavano la mascherina. Oggi sono entrata in un’altra struttura sulle colline della zona nord della città e appena sono entrata, mi hanno urlato dietro “la mascherinaaa” persino dalla reception. Ovviamente non l’ho messa, ho dovuto litigare e far valere i miei diritti, e invece becchi sempre il solito cretino che vuole fare lo sceriffo sulla pelle dei cittadini. Ci rendiamo conto? Anche l’Oms ha detto che è finita la pandemia ma a Reggio Calabria continua? E’ come se il Governo non avesse emanato nulla! Qui siamo ancora in piena pandemia esattamente come se non fosse cambiato nulla, con la gente che ti grida dietro di mettere la mascherina mentre tu hai già i tuoi pensieri se evidentemente ti trovi lì… Il receptionist ha mollato l’ingresso per rincorrerci nel corridoio, è pazzesco. Eppure ormai è acclarato che la mascherina non serve perchè non protegge dai virus!”

“Io mi sento offesa due volte: nella mia intelligenza, da questi comportamenti balordi, e soprattutto nella nostra democrazia, perchè io ho votato questo Governo proprio per non continuare a vivere l’inferno delle privazioni delle libertà personali, proprio per vedere la fine delle restrizioni, e questo Governo lo ha fatto ma poi dei signorotti locali decidono che il Governo non conta? Cioè non conta la democrazia? Quindi il mio voto è inutile, il Governo è inutile, e non siamo in democrazia? Perchè le forze dell’ordine, così celeri a controllarci quando non dovevamo uscire di casa, rispettare il coprifuoco, non andare in un altro comune e tutte le assurdità che abbiamo dovuto rispettare per due anni, adesso non controllano che le nuove norme liberali del Governo vengano rispettate da tutti? Sia ben chiaro che nessuno vuole vietare a qualcuno di indossare la mascherina: ognuno deve essere libero di fare ciò che gli pare. Qui non si tratta di vietare le mascherine, ma di abolirne l’obbligatorietà. E quindi rispettare anche me, e quelli come me, che non le vogliamo indossare, esattamente come coloro che saranno sempre liberi di usarle per scelta e non per vincolo”.

“Mi auguro che possiate pubblicare la mia lettera per scuotere le coscienze e fare in modo che qualcuno intervenga per rispettare le norme del Governo: soprusi ne abbiamo subiti già fin troppi negli scorsi anni, adesso basta!” conclude.