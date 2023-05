Apre a Reggio Calabria il Centro Universitario Internazionale Education Omnia Studiorum

StrettoWeb

Education Omnia Studiorum apre la sua sede a Reggio Calabria via Giudecca n. 38. La struttura sarà point dell’università Romena Titu Maiorescu e dell’università UCAM Università Cattolica De Murcia. I percorsi universitari proposti saranno quelli in ambito sanitario, abilitazioni alle classi di concorso all’estero fruibili in modalità online , specializzazioni al sostegno.

La sede sarà attrezzata di aule informatiche dove gli studenti iscritti ai percorsi esteri possono seguire le lezioni direttamente online in collegamento con l’Università ed altresì si organizzeranno corsi di formazione professionale come OSS , OSA , Assistente Educativo , IAP imprenditore agricolo professionale , patente europea del computer e corsi di lingua inglese accreditati a livello nazionale . Vi sarà inoltre una sala informatica, un laboratorio di lingue e una sala convegni . Altresì la Education Omnia Studiorum risulta info point Ecampus.