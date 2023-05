Reggio Calabria e Catanzaro sedi del 1° Festival dell’economia, sviluppo e sostenibilità | INFO

StrettoWeb

Il 6, 16 e 24 maggio 2023, tra Reggio Calabria e Catanzaro, avrà luogo il 1° Festival dell’economia, sviluppo e sostenibilità, ideato da Maurizio Insardà. L’evento si occuperà di analizzare diversi aspetti legati a economia, sviluppo e sostenibilità da diverse angolazione proposte in 3 giornate differenti.

La prima, quella di sabato 6 maggio, si terrà alle ore 10:30 presso la Sala Convegni della Sede di Confindustria in via Torrione e avrà come titolo: “Infrastrutture di trasporto e sviluppo del Mezzogiorno“.

La seconda, quella di martedì 16 maggio, sarà ospitata presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, a partire dalle ore 15:00, e avrà come focus “La Calabria e l’economia sostenibile”.

Il terzo e ultimo appuntamento sarà quello di mercoledì 24 maggio, nuovamente a Reggio Calabria, presso la “Sala Quadroni” sita nel Lotto A dell’Università Mediterranea, per il convegno “Soldi vs Idee, come cambia il Calcio fuori dal campo”.