Reggio Calabria, l’ASD Restart promuove il workshop “L’ansia nello sport: amica o nemica?”

“L’ansia nello sport: amica o nemica?”. Questo è il titolo del workshop che si è tenuto lo scorso 18 aprile presso la sede della Restart, società di ginnastica ritmica di Reggio Calabria. L’evento, che testimonia il continuo impegno profuso dal club reggino anche fuori dalla “pedana”, fortemente voluto dalla Dirigente tecnica Prof.ssa Marilena D’Arrigo e della figlia Dott.ssa Ylenia Albanese, si è posto come obiettivo il favorire il lavoro delle atlete a 360 gradi, sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo mentale.

A curare l’evento è stata la dott.ssa Giulia Cugliandro, nella tripla veste di psicologa-psicoterapeuta, mental-coach ed istruttrice di ginnastica ritmica. “Di base l’ansia è un’emozione – ha affermato la stessa dott.ssa Cugliandro – che ci permette di mantenere la concentrazione su quello che noi riteniamo importante o difficile da affrontare. Quando però diventa eccessiva, l’ansia diventa disfunzionale, attivando una serie di sintomi fisici e psicologici”.

Su queste basi l’incontro, rivolto anche alle società esterne e che ha coinvolto circa 25 adolescenti, ha avuto l’intento di sensibilizzare sull’argomento, nonché creare un momento di confronto tra le partecipanti. Le ragazze presenti hanno avuto modo di conoscere meglio questa emozione, analizzandone opportune strategie per una corretta gestione. Si tratta pur sempre di piccoli tasselli, fondamentali però nel percorso di crescita e maturazione tanto delle atlete quanto delle donne del domani, nel “mosaico” definitivo. Conoscere e gestire l’ansia attraverso lo sport: un insegnamento importante che conferma la preparazione a tutto tondo che caratterizza l’ambiente Restart.

Questo incontro difatti si inserisce in un percorso iniziato circa 5 anni fa dalla società Restart che ha iniziato a investire tempo ed energie nella formazione organizzando diversi eventi formati/informativi rivolti alle atlete e/o ai genitori tenuti da esperti esterni quali psicologi, psico-terapeuti, dietisti e nutrizionisti appositamente coinvolti per dare qualità e indicazioni specifiche alla luce degli ultimi studi scientifici sugli argomenti trattatati. I convegni e workshop organizzati in passato, l’ultimo a Novembre 2022, sono stati indirizzati ad argomenti spesso sottovalutati ma fondamentali nella crescita psico-fisica di ogni individuo: rapporto tra alimentazione e sport, i disturbi alimentari, la relazione genitore-atleta-istruttore, il riconoscimento e la gestione delle emozioni e l’ultimo sull’ansia da performance.

Doverosi complimenti vanno fatti al Presidente e a tutto lo Staff Tecnico della società per esser riusciti a conciliare anche questi eventi all’interno del fitto calendario sportivo e agonistico augurandoci, vista la rilevanza degli argomenti e la trasversalità, una partecipazione sempre maggiore da parte degli sportivi del territorio.