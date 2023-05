Messina, valanga di trofei per l’ASD Contact a “I guardiani dello Stretto”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Domenica 30 aprile i fighters del Maestro Angelo Cirilla hanno attraversato lo stretto approdando al palazzetto dello sport “Botteghelle” dì Reggio Calabria per il torneo “I guardiani dello stretto“. Sono stati ben 15 gli atleti dell’ASD Contact che si sono cimentati nelle loro discipline e categorie contro i loro omologhi del sud Italia.

Atleti dai 6 anni in su, molti dei quali alla prima esperienza su un tatami diverso da quello della Wellnext, palestra nella quale si allenano, hanno affrontato con dedizione e grinta tutte le sfide alle quali sono stati chiamati.

L’emozione si leggeva nei loro occhi, così come in quella dei genitori che li hanno accompagnati, che forse un po’ di “fifa” l’hanno pure avuta ma vuoi mettere il piacere di vederli combattere con quel sano agonismo che contraddistingue questo sport?

Come consuetudine hanno cominciano i più piccini (6/7 anni) imbardati di tutte le protezioni previste per regolamento: Cristel Orifici e Manuel Valenti hanno ben figurato mostrando al pubblico presente una buona padronanza delle tecniche acquisite in palestra e portandosi a casa una coppa ricordo da mettere in bella mostra. In contemporanea nei tatami vicini hanno combattuto nella categorie “sperimentale” i fighters dagli 8 ai 9 anni nella disciplina del point fighting nelle diverse categorie, Vincenzo Barbera si è classificato al terzo posto, Gennaro Mattia e Ilenia Granà sono saliti sul secondo gradino del podio mentre Benedetto Morello, Alessio Pandolfino e Marco Scurria si sono classificati terzi.

Subito dopo sono scesi in “campo” nelle discipline del Point Fighting (PF) e Kick Light (KL), gli younger cadets, ragazzi dai 10 ai 12 anni, che cominciano a fare un po’ più sul serio.

Nel PF, categoria -40 Kg Paolo Calcò ha ottenuto un lodevole primo posto, nella -35 Kg la sfida per il gradino più alto del podio è stato un derby targato “Contact”, dopo aver battuto i loro avversari Sebastiano Galati Pricchia e Mattia Russo, hanno disputato la finale, la maggior esperienza di quest’ultimo gli ha permesso di sollevare il trofeo più ambito; nel PF femminile nella categoria -50 Kg Sara Granà ha ottenuto un meritorio primo posto così come ammirevole è stao il secondo posto di Lucrezia Librizzi nella categoria -55 Kg.

Fantastico esordio nella KL per tre fighters del Maestro Cirilla: gradino più alto del podio per Sebastiano Galati Pricchia e per Sarà Granà nelle loro rispettive categorie; non meno combattuti sono stati i secondi posto di categoria per Lucrezia Librizzi e di Antonino Basile che è stato ad un soffio dall’ottenere il primo posto che avrebbe davvero meritato.

E’ stato uno spettacolo assistere ai combattimenti di tutti e 15 atleti e in futuro ne vedremo delle belle! Il prossimo appuntamento vedrà impegnati i fighters al “KICK ENERGY 2023”, Stage Regionale per grandi e piccini di tutte le discipline della Kickboxing sia da tatami che da ring, nel suggestivo villaggio turistico “CalanovellaMare” dal 30 maggio a 2 giugno 2023.