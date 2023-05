A Reggio Calabria arriva Disney Show

StrettoWeb

Il 27 Maggio 2023 presso il teatro metropolitano di Reggio Calabria, vi aspetta DISNEY SHOW, l’ultimo spettacolo di RC MUSIC ACADEMY che a breve diventerà RC VOCE PRODUZIONE.

Il 27 Maggio presso il Teatro Metropolitano di Reggio Calabria si terrà lo spettacolo di fine anno accademico di RC MUSIC ACADEMY, realtà fondata e diretta da Rosario Canale. Lo spettacolo ripercorrerà le canzoni più belle dei cartoni della Disney interpretate dagli artisti di RC MUSIC ACADEMY con l’ausilio dei video originali dei cartoni. Ospite della serata sarà Alessia Genua, doppiatrice e performer di musical, che è molto vicina a RC MUSIC ACADEMY. Sarà uno spettacolo entusiasmante che vedrà la partecipazione straordinaria di Cecilia Cesario ormai parte fondamentale del percorso artistico di Rosario Canale e direttrice de “La Voce Produzione”, in cui Rosario è insegnante e producer da un anno. Due poli che insieme diventeranno a breve “RC VOCE PRODUZIONE” e si configureranno sicuramente come la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. Parliamo, infatti, dell’unione di due tra i più influenti artisti, cantautori e vocal coach del panorama nazionale:

Rosario Canale, autore multiplatino per Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto e svariate edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro;

Cecilia Cesario, cantautrice e vocal coach ad Amici di Maria De Filippi Celebrities nel 2019 e nel 2020 e protagonista di svariati tour internazionali.

Un’unione, la loro, non solo artistica ma anche di vita che sicuramente porterà ancora a grandissimi successi. I due sono già a lavoro per la realizzazione di una nuova sede sul territorio di Reggio Calabria che sarà attiva dal mese di settembre e la sede di Cosenza che invece resterà attiva anche per tutta l’estate. Una realtà che vanta circa 200 allievi, già protagonisti di numerose partecipazioni televisive e release discografiche rilevanti.

Vi aspettiamo, quindi, il 27 Maggio per conoscere altri dettagli e goderci le voci di alcuni degli allievi di RC MUSIC ACADEMY: Alessia Romeo, Andrea Plutino, Aurora Laganà, Aurora Mannelli, Aurora Moscato, Aurora Petullà, Brigida Lepore, Cresh King, Debora Chiricosta, Desiree Marino, Francesca Presto, Greta Campolo, Loredana Manti, Lorenzo Pelle, Lucia Sgrò, Martina Franco, Maryam Gelsomino, Myriam Amico, Sha Di Meo che prossimamente incideranno un CD con tutti i brani presenti all’interno dello spettacolo.