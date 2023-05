StrettoWeb

La Education Studiorum centro universitario estero e point di due Università internazionali quali la Titu Maiorescu Romena e la UCAM Spagnola ha inaugurato le proprie sedi in Italia alla presenza di istituzioni governative tra cui il Vice Premier On. Tajani , il sottosegretario di Stato del Ministero dell’istruzione, il vice Presidente del Senato della Repubblica. Toccherà a Reggio Calabria il giorno 22 maggio dalle ore 16:30 in via della Giudecca.