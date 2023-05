Reggio Calabria, all’ITE Piria l’evento conclusivo del Progetto D-Vino

StrettoWeb

Si è concluso ieri, 11 maggio, il tanto apprezzato progetto D-Vino proposto dall’Associazione Le Donne del Vino e realizzato in collaborazione con l’ ITE Piria di Reggio Calabria. Un ciclo di incontri finalizzati a formare sul vino e sui territori del vino gli allievi dell’indirizzo Turismo con l’obiettivo di introdurre in questo corso il vino fra le materie di studio. L’Ite Piria è scuola pioniera per la Calabria in questo progetto tanto apprezzato da tutti i soggetti coinvolti e dagli ospiti intervenuti per l’occasione.

Presenti al tavolo dei relatori: la dirigente scolastica avv. Anna Rita Galletta, la Delegata Regionale Donne del Vino Calabria Vincenza Alessio, la Dott.ssa Silvia Gulisano e la Dott.ssa Maria Amalia Antonia Baccellieri dell’Associazione le Donne del Vino, il Consigliere per l’Agricoltura della Città metropolitana, Giuseppe Giordano, il Dirigente del Settore 4 “Area Meridionale- Controlli Consorzio Bergamotto, ARCEA, Terina”, avv. Domenico Ferrara, il Prof. Rocco Zappia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Ad introdurre i lavori la dirigente scolastica avv. Anna Rita Galletta. “D-Vino è un progetto che abbiamo portato avanti grazie alla lungimiranza di docenti che con spirito di abnegazione e tanta professionalità hanno coinvolto i ragazzi in una tematica nuova, accostandoli alla conoscenza del vino non soltanto dal punto di vista della conoscenza storico-geografica di provenienza ma anche dell’importanza del saper bere bene e in maniera oculata. -ha esordito la preside. – Siamo riusciti a raggiungere diversi obiettivi, ossia l’obiettivo di dar loro un’approfondita competenza rispetto alle possibilità future di lavoro e, contemporaneamente, come curricolo di educazione civica, la consapevolezza di quanto sia importante bere poco ma anche bere bene”.

“Grazie per averci fatto tornare nelle scuole. – ha detto la dott.ssa Vincenza Alessio – Sono felice per quello che siamo riusciti a realizzare. L’Istituto Piria ha accolto da subito il nostro progetto, perché è una scuola che pensa al futuro dei ragazzi così come il nostro progetto, ancora in fase sperimentale, pensa al futuro e all’occupazione dei ragazzi e alla loro formazione. Ci auguriamo che le nostre lezioni vi siano rimaste – ha continuato la Delegata Regionale rivolgendosi agli studenti-non solamente nella mente ma anche nel cuore”.

“Con grande orgoglio oggi concludiamo un lavoro iniziato mesi fa. Grande collaborazione dell’Istituto, della dirigente Galletta e della Vicepreside Patrizia Praticò, oltre al corpo insegnante, che ci hanno dato la possibilità, come Donne del Vino, di svolgere questo progetto dedicato agli studenti del Turistico e dell’alberghiero. Nello specifico, – ha commentato la dott.ssa Maria Amalia Antonia Baccellieri – presso l’Istituto Piria abbiamo parlato di Enoturismo perché è un settore che sta avendo un’enorme crescita in tutto il mondo”.

“Questo ciclo di incontri ha portato ai ragazzi notizie utili e informazioni importanti affinché possano scegliere all’interno del variegato mondo del vino la professione che più si confà alle loro attitudini” – ha dichiarato l’avv. Silvia Gulisano.

La Delegata Regionale Donne del Vino Calabria Vincenza Alessio ha ringraziato inoltre la dirigente scolastica omaggiandola di una targa ed esprimendo l’auspicio di poter rinnovare la preziosa collaborazione.

A seguire è stato l’avv. Domenico Ferrara che rivolgendosi agli studenti ha asserito – “Occorre investire e lavorare con il vino nella nostra terra, perché la Calabria offre tanto ma potrebbe offrire molto di più”.

“Mi auguro che questo progetto possa costituire un futuro per questi giovani – ha detto nel suo intervento il prof. Rocco Zappia- e possa indirizzarli a scegliere un percorso in cui di vino se ne può parlare tanto, ovvero l’Università di Agraria, una Facoltà che ci tiene al territorio e alla Calabria”.

“Ho avuto l’opportunità di apprezzare una straordinaria iniziativa che ha visto una proiezione di una didattica innovativa avanzata che valorizza il territorio. – ha dichiarato il Consigliere Giuseppe Giordano – Un progetto che secondo me è foriero di buone prospettive per i nostri giovani”.

Al termine degli interventi, la giornata si è conclusa con un momento dedicato alla degustazione del vino.