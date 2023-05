Reggio Calabria: alla Stazione di Santa Caterina la Giornata del Libro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Sarà intensa e ricca di appuntamenti, “la giornata del libro” ,che si terrà domenica 21 maggio alla stazione FS di RC S Caterina, il tutto con una dedica particolare alla libreria della Stazione, inaugurata nel 2016 dallo scrittore Carmine Abate, da allora, sono migliaia i libri in entrata ed uscita. Grazie ai tanti cittadini che frequentano questo splendido posto in questi anni, abbiamo registrato numeri da capogiro, infatti, citiamo solo il periodo di agosto 2022 , dove abbiamo contabilizzato in entrata ed uscita, circa duemila libri. Libri in libertà è un luogo simbolo, grazie al grande senso civico di chi lo frequenta, per questo registriamo che la stazione FS di S Caterina è un luogo molto accogliente e si conferma una roccaforte culturale di primo piano a livello Nazionale. La giornata di domenica 21 maggio inizia con la presenza dei giovani, alle ore 11,00, Riccardo Kunkar, presenterà il suo capolavoro letterario “The Closeness”, accoglieremo i tanti giovani con i cornetti caldi, offerti dalla pasticceria Fragomeni. Nel pomeriggio alle 17, spazio ai bambini, grazie ai Pagliacci Clandestini che faranno divertire i bambini con il libro favola dei clown, anche qui offriremo tanti dolcetti, sarà sicuramente un momento di gioia per i bambini ed i loro genitori“, è quanto scrive in una nota il direttivo dell’Associazione “Incontriamoci Sempre”.

“Alle 18,15 lo scrittore Pat Porpiglia, presenterà il suo Romanzo “Storie di due mondi”. Poi successivamente alle 19,15 , la scrittrice Immacolata Cassalia, sarà la voce narrante del suo libro “I colori del mio Paese”, con l’interpretazione dell’attrice Elena Festa, dell’attore Pino Cambera e della Cantautrice Caterina Zema. Ci accompagneranno nelle presentazioni, Raffaella Imbriaco e Francesco Miroddi. L’ingresso è libero, ed invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa intensa giornata di cultura,in cui il libro è sempre il benvenuto alla stazione FS di RC S Caterina”, conclude la nota.