Reggio Calabria, pianta un albero in una buca: può salvarti la… macchina | FOTO e VIDEO

Se per ogni buca presente sul territorio venisse piantato un albero, Reggio Calabria sarebbe il più grande polmone verde d’Europa. Se proprio la situazione del manto stradale non vuole essere risolta, quantomeno si può fare di necessità virtù. Del resto, i cittadini di Reggio Calabria sono abituati a questa filosofia di vita ormai da tempo.

Ne sono un esempio i residenti della zona di via Sbarre Superiori che, percorrendo giornalmente (ormai da anni!) via Matteo Paviglianiti si ritrovano a dover fare slalom fra i dossi e le buche presenti. Una in particolare ha assunto proporzioni enormi, al punto da dover essere segnalata con un albero al suo interno!

Come si può notare dalle foto e dal video realizzati dalla reporter Ketty D’Atena, i cittadini hanno riempito la buca con dei rami di un albero e hanno posizionato un triangolino rosso di segnalazione per evitare danni a persone e veicoli. Nel filmato si può vedere quanta fatica facciano le macchine a dover passare da una semplice strada che fra dossi, buche e la voragine in questione risulta un vero e proprio inferno.

Nota finale per la spazzatura a bordo strada, immancabile protagonista, ormai elemento di decoro urbano nel silenzio generale di chi ignora le segnalazioni e le richieste di aiuto dei cittadini.

